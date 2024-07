SKY, Zaniolo a un passo dalla Dea: affare al traguardo

FirenzeViola.it

Come riportato da Sky Sport l’Atalanta è ormai ad un passo da Nicolò Zaniolo. La trattativa per riportare l'ex Roma in Serie A è arrivata ormai al traguardo. Zaniolo arriverà a Bergamo in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze che il calciatore collezionerà con la squadra Dea. Balla solamente un milione di euro tra Atalanta e Galatasaray sulle cifre complessive (prestito e obbligo) che dovrebbero essere tra i 16 e i 17 milioni di euro. Restano da sistemare anche alcuni dettagli relativi alle percentuali di presenze che faranno scattare l’obbligo, ma Zaniolo ha scelto i colori nerazzurri e non quelli viola.