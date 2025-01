ZANIOLO, Possibile ritorno a Firenze per il rimpianto dei Della Valle

Nicolò Zaniolo è il nome nuovo in entrata per la Fiorentina: non troppo nuovo, se si pensa ai tanti incroci che conducono il numero dieci dell'Atalanta a Firenze. Quella viola è una maglia già indossato nel settore giovanile. Un rimpianto per la società dell'allora famiglia Della Valle e il ds Corvino che avevano lasciato andar via il giocatore bocciato anche dall'allenatore degli Allievi, Cristiano Masitto che in qualche intervista ha sottolineato che aveva influito il carattere e la poca cultura del lavoro che lo portava ad accontentarsi. Quella bocciatura e la bravura dell'Entella nel prenderlo furono la sua fortuna. E da lì la storia è nota anche se tra gli infortuni e i tanti prestiti il suo enorme talento non à stato mai espresso con continuità.

Borriello sponsor di Zaniolo - Gian Piero Gasperini quest'estate ha parlato di com'è nata la trattativa tra nerazzurri e Galatasaray per Nicolò Zaniolo: "È stato lui a scommettere su di noi. Vi racconto com'è andata: un giorno telefona Borriello e mi fa: “Mister, ho un giocatore che vuole venire da lei, uno forte, una bestia”. E io: Marco, chi è? “Zaniolo”. Bravo, mi piace. Ne ho parlato con D’Amico, poi con Percassi, questo ragazzo mi interessa, ed è arrivato".

