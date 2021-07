ZACCAGNI, Si apre spiraglio per il talento dell'Hellas

Zaccagni-Fiorentina è un affare che si può fare, anche se non certo in tempi stretti e comunque con tante incognite. Questo uno dei temi che nella giornata di oggi ha raccolto maggiore interesse sulle pagine di Firenzeviola.it. Il trequartista dell'Hellas Verona è uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Di Francesco, ma dopo l'annata ottima condita da 5 gol e 7 assist nella cavalcata degli scaligeri, sta valutando di fare un salto in avanti. E la Fiorentina è attenta agli sviluppi, essendo Zaccagni un giocatore che piace molto anche al nuovo tecnico Italiano, ma non è sola: dal Napoli al Milan, sono molte le squadre di Serie A che stanno prendendo informazioni sul trequartista nato a Cesena.

