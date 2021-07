ZACCAGNI-FIORENTINA, AFFARE COMPLICATO MA NON IMPOSSIBILE

Zaccagni-Fiorentina è un affare che si può fare, anche se non certo in tempi stretti e comunque con tante incognite. Il trequartista dell'Hellas Verona è uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Di Francesco, ma dopo l'annata ottima condita da 5 gol e 7 assist nella cavalcata degli scaligeri, sta valutando di fare un salto in avanti. E la Fiorentina è attenta agli sviluppi, essendo Zaccagni un giocatore che piace molto anche al nuovo tecnico Italiano, ma non è sola: dal Napoli al Milan, sono molte le squadre di Serie A che stanno prendendo informazioni sul trequartista nato a Cesena.

Il prezzo che al momento l'Hellas chiede per il giocatore non è basso, nonostante il contratto in scadenza nel 2022: 15 milioni che però la Fiorentina potrebbe valutare di abbassare con qualche contropartita. I rapporti tra le due società sono buoni e lo dimostrano i recenti affari Amrabat, Ceccherini e Benassi (con quest'ultimo che però non è andato benissimo in terra veneta ed è tornato alla base).

Al giocatore - secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it - l'ipotesi Fiorentina non dispiacerebbe: considera la piazza di Firenze un buon trampolino di lancio per arrivare nel calcio delle big. Al momento è la società viola che è un po' ferma sul mercato, in attesa di valutare l'ampia rosa a disposizione di Italiano in ritiro a Moena. Una volta prese le decisioni su giocatori come Kouame o Kokorin, allora potrà partire l'assalto a Zaccagni.