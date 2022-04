VOGLIA DI RIVINCITA

La semifinale di ritorno di Coppa Italia è alle porte, Firenze e la Fiorentina fremono, ma soprattutto Vincenzo Italiano scalpita, come se dovesse giocarla lui questa partita. Il tecnico viola conosce benissimo l'importanza che riveste la sfida e l'entusiasmo che sarebbe in grado di portare un'eventuale passaggio in finale, così ha deciso di fare leva sulle motivazioni come molto spesso accaduto nel recente passato. Guardando le statistiche, è evidente come la sua squadra abbia perso 7 partite nel girone di andata, mentre in quello di ritorno, contro 4 di queste, su 5 finora incontrate, è uscita imbattuta, ottenendo 3 vittorie ed 1 pareggio.

Il lavoro di Italiano mira soprattutto a convincere i calciatori delle proprie potenzialità, ad esaltare le loro qualità e a creare in loro un forte desiderio di vittoria e di rivincita, che servirà senza dubbio domani. La Juventus è l'unica squadra insieme alla Lazio con cui la Fiorentina ha perso 2 volte su 2 in stagione, tra l'altro in entrambe le occasioni all'ultimo minuto con due cross deviati di Cuadrado. Due beffe difficili da digerire e che l'allenatore vuole dimenticare in fretta gestendo al meglio la doppia sfida andata e ritorno, cosa che gli riesce molto bene ed i due playoff vinti con Trapani e Spezia per approdare rispettivamente in Serie B e Serie A lo testimoniano. Le parole del capitano Cristiano Biraghi a Tuttosport dimostrano una volta di più la convinzione insita nella mente dei viola: "Il risultato dell'andata fu ingiusto e faremo di tutto per rifarci e riscattare quell'ingiustizia. Ci giocheremo le nostre carte al 100%, abbiamo tantissima voglia di andare in finale". Vedremo se domani riusciranno a metterla in campo.