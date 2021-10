VLAHOVIC, Quelle foto da bambino nell'FK Altina

Uno degli approfondimenti più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello, l'ennesimo, dedicato a Dusan Vlahovic: nel nostro viaggio in Serbia siamo andati fino alle origini dell'attaccante della Fiorentina fino ad arrivare al quartiere di Zemun in cui è nato e cresciuto calcisticamente nel vero senso della parola, calciando un pallone in mezzo alle spoglie e costeggiate da infiniti viali della zona nord di Belgrado. Nella sede dell'FK Altina, la piccola realtà amatoriale che forma 150 giovani calciatori locali ogni anno, il passaggio di Vlahovic ha lasciato un segno tangibile.

