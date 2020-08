VLAHOVIC, Quale futuro per il giovane attaccante?

La stagione di Dusan Vlahovic nel complesso è stata anche buona, visto il rendimento realizzativo del serbo capace di risultare tra i migliori marcatori in stagione. Ciononostante una seconda parte, quella del post-lockdown, non all’altezza della prima. Pochi minuti concessi, zero impatto o quasi sulle sorti viola: normale che, parlando di un 2000 che gode di grande considerazione, col mercato alle porte comincino ad emergere possibili scenari futuri.

Non è infatti da escludere che, visto che è lo stesso Vlahovic a chiedere maggior minutaggio, il giovane attaccante ex Partizan possa partire in prestito: il Crotone, per esempio, sembra già sulla porta ma non è da solo. Tempo prima si era infatti letto anche il nome del Milan, e non certo per un prestito. Tra le varie questioni in attesa di una soluzione, in casa Viola c’è anche da tenere conto di Vlahovic.