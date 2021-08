VLAHOVIC-INTER, SONDAGGIO DA 40 MILIONI. MURO VIOLA

Un eventuale passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea aprirebbe numerosi scenari per l'Inter, tra cui anche quello che porta a Dusan Vlahovic. La pista che conduce all'attaccante della Fiorentina è stata infatti sondata dal club nerazzurro che ha abbozzato una discussione con la dirigenza gigliata sulla fattibilità dell'affare, ma non ha ricevuto risposte confortanti sul futuro del serbo. Il contratto del classe 2000 con i viola scadrà nel 2023 e le trattative per il rinnovo stanno andando avanti, ma Commisso, anche senza un prolungamento dell'accordo, non ha alcuna intenzione di cedere facilmente il fiore all'occhiello della sua squadra a meno di 20 giorni dall'inizio del campionato.

Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto 40 milioni di euro, ma la Fiorentina a quelle cifre non si siede nemmeno ad un tavolo per imbastire una chiacchierata. La società di Viale Manfredo Fanti chiede minimo 60 milioni cash, ma l'esborso economico per i nerazzurri non sarebbe finito qua. L'agente del calciatore, per portare il suo assistito a Milano, ha già chiarito di voler percepire 5 milioni di commissioni alle quali c'è da aggiungere lo stipendio che Vlahovic andrebbe a guadagnare dai campioni d'Italia che si aggira sui 5 milioni netti all'anno. Per questo, nonostante l'idea di arrivare al serbo sia tenuta molto in considerazione in Viale della Liberazione, sembrerebbe improbabile o quantomeno complicato che l'attaccante possa trasferirsi all'Inter.