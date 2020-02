VLAHOVIC, Esulto a testa di c...? Iachini ha ragione

Tra le dichiarazioni nel post partita di ieri di mister Beppe Iachini, c'è stata anche una riflessione sull'esultanza di Dusan Vlahovic che dopo il primo gol (quello su rigore al 19') si è messo le dita alle orecchie e si è rivolto alla curva della Sampdoria. Commentando l'accaduto, Iachini nella sala stampa del Ferraris ha così chiuso l'argomento: "E' bene che non dica cosa ho detto a Vlahovic per quell'esultanza... lui si è giustificato dicendo che non voleva fare quell'esultanza verso i tifosi della Samp, anzi ha chiesto scusa. Forse nelle settimane precedenti qualcuno gli aveva rimproverato qualcosa. Non era assolutamente rivolto ai tifosi della Samp... ma gli ho detto che se l'aveva fatto per loro era una testa di ca...". La pagina Instagram "Chiamarsi Bomber" ha ripostato le parole del tecnico viola, alle quali ha risposto in un commento lo stesso Vlahovic: "Ha ragione..." ha scritto il bomber serbo, aggiungendo anche alcuni smile con la faccia di una persona che si vergogna portandosi la mano sul volto.