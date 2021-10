VLAHOVIC, È il migliore per FV. Che leadership: 8,5

È indubbiamente Dusan Vlahovic il miglior giocatore della Fiorentina della sfida odierna contro lo Spezia. L'attaccante viola, nelle consuete pagelle di Firenzeviola.it, si è guadagnato un 8,5 in pagella con questa motivazione: "Arriva al tiro un paio di volte ma senza riuscire a dare la giusta forza al pallone, va meglio a cinque minuti dall'intervallo quando obbliga Provedel a mandare in angolo. Chiamato sul dischetto stavolta non si tira indietro e con l'undicesimo rigore su altrettanti tentativi porta in vantaggio i suoi. Subito dopo il gol costringe ancora Provedel a un intervento complicato per evitare il bis che troverebbe in avvio di ripresa se non fosse in fuorigioco. In realtà i gol sotto la Fiesole sono solo rimandati e arrivano su assist di Odriozola e Callejon. Se qualcuno aveva dubbi i due gol su azione arrivano nel giro di un quarto d'ora".

