DUSAN UN BOMBER, CALLEJON E ODRIOZOLA SFORNANO ASSIST

TERRACCIANO – Di fatto inoperoso anche se l'uscita su Nzola era stata efficace nonostante l'off-side dell'attaccante dello Spezia. Applausi meritati anche per l'uscita su Maggiore, 6

VENUTI – Si fa apprezzare a metà primo tempo con una buona percussione e scarico per il tiro (respinto) di Saponara. Si fa ammonire in avvio di ripresa e forse anche per questo Italiano lo richiama in panchina. Ordinato, 6

Dal 14'st ODRIOZOLA – Il tempo di entrare e pesca il suo primo assist in maglia viola offrendo la palla del raddoppio a Vlahovic. Di lì a poco, stavolta a sinistra, sfiora il gol del 3-0. Entra benissimo in partita, 6,5

MILENKOVIC – Osserva Nzola in posizione di fuorigioco su una delle prime ripartenze dello Spezia, ma soprattutto è il primo a vedere il tocco di mano di Gyasi sul suo colpo di testa. Esce vittorioso anche dal duello con Nzola, 6,5

QUARTA – Anche lui rischia poco giocando bene il fuorigioco sul tocco di Gyasi per Nzola. Ammonito sul finire della prima frazione conferma la buonissima attitudine negli anticipi, 6,5

Dal 30'st IGOR – S.v.

BIRAGHI – Punizione alta dopo una ventina di minuti, poi qualche tentativo in profondità alla ricerca del cross giusto (che non sempre arriva). Adeguato, 6

BONAVENTURA – Suo il primo tentativo a rete con palla alta sulla traversa. Bravo a innescare Sottil sulla destra in più di una circostanza si fa apprezzare anche tornando a dar mano alla difesa. Conferma la sua importanza, 7

TORREIRA – Si vede sia di testa, sugli sviluppi di un corner, che una respinta alla parata di Provedel a metà primo tempo. Nella ripresa mette a terra un campanile di Castrovilli e per poco non arriva al tiro. Risponde presente, 7

Dal 30'st AMRABAT – S.v.

CASTROVILLI – Chiama bene al tiro Bonaventura in avvio di partita mentre alla mezz'ora penetra in area ma non trova il tempo per il tiro finendo a terra. Gioca più semplice nel secondo tempo ma conferma progressi nel recupero della migliore condizione, 6,5

Dal 23'st MALEH – Ordinaria amministrazione e un cartellino giallo, 6

SOTTIL – Qualche tentativo senza troppa convinzione fino a quando, a dieci minuti dall'intervallo, impegna finalmente Provedel con un bel diagonale. Non va meglio poco dopo quando si fa respingere il tiro da un difensore. Dopo qualche sgassata nel secondo tempo Italiano lo sostituisce. Non sfigura ma può incidere di più, 6

Dal 23'st CALLEJON – Lucido nell'assist per il terzo gol di Vlahovic, 6,5

VLAHOVIC – Arriva al tiro un paio di volte ma senza riuscire a dare la giusta forza al pallone, va meglio a cinque minuti dall'intervallo quando obbliga Provedel a mandare in angolo. Chiamato sul dischetto stavolta non si tira indietro e con l'undicesimo rigore su altrettanti tentativi porta in vantaggio i suoi. Subito dopo il gol costringe ancora Provedel a un intervento complicato per evitare il bis che troverebbe in avvio di ripresa se non fosse in fuorigioco. In realtà i gol sotto la Fiesole sono solo rimandati e arrivano su assist di Odriozola e Callejon. Se qualcuno aveva dubbi i due gol su azione arrivano nel giro di un quarto d'ora. Bomber, 8,5

SAPONARA – Un buono spunto intorno al ventesimo con il quale guadagna una punizione interessante dal limite, poi ci prova da fuori su invito di Venuti ma trova solo il corner. Anche nel secondo tempo fa valere la sua qualità e arriva anche al tiro seppure stavolta manchi il gol o l'assist, 6,5

ITALIANO – Avvio forse un po' contratto, l'assenza di Nico Gonzalez si fa sentire e là davanti Saponara pare meno sprecone di Sottil. Lo Spezia lascia fin troppo l'iniziativa ai suoi che col passare dei minuti guadagnano fiducia fino all'occasione del rigore che Vlahovic realizza archiviando il rifiuto di una settimana fa. Il vantaggio facilita le cose ma l'ingresso di Odriozola per Vlahovic rigenera la Fiorentina che prima raddoppia e poi sfiora il tris con lo spagnolo. Con Callejon e Maleh la sua squadra arrotonda il risultato e si prepara alla trasferta contro la Juve con tre punti di vantaggio e una legittima dose di fiducia, 7