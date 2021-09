VLAHOVIC E DRAGOWSKI SONO DECISIVI, TORREIRA IN CRESCITA

DRAGOWSKI – Se il primo tempo è di assoluta tranquillità nella ripresa ha il suo bel da fare, in particolare con un bell'intervento sul tiro di Beto e il bis su Makengo. Decisivo anche su Deulofeu a cinque minuti dalla fine silenzia qualche brusìo sulla sua prova di martedì contro l'Inter, 7

ODRIOZOLA – Propizia l'azione del rigore con il cross da fondo area, avrebbe anche una buona occasione sul finire del primo tempo. Qualche difficoltà in più nel secondo tempo, soprattutto su Deulofeu, in cui però conferma buon dinamismo e qualche cross interessante, 6

MILENKOVIC – Deulofeu gli scappa sulbla trequarti prima di finire a terra in area di rigore, recupera sicurezza ma anche nella ripresa Beto gli crea qualche problema e lui infila qualche errore di troppo, 5,5

QUARTA – Il primo degli ammoniti finisce sul taccuino subito dopo il vantaggio viola poi si prende qualche rischio su Deulofeu e Beto poco prima della mezz'ora. Forse condizionato dal giallo è meno irruento ma dalle sue parti è dura passare, 6

Dal 20'st NASTASIC – Gli attaccanti di Gotti riempiono l'area ma se al fischio finale la Fiorentina porta a casa tre punti è anche perchè la linea davanti al portiere tiene, 6

BIRAGHI – In avvio subisce un colpo al busto che lo limita nel primo quarto d'ora. Ritrova scioltezza nella corsa oltre a qualche tentativo in profondità prima di chiedere il cambio a metà ripresa confermando di aver giocato con il coltello tra i denti, 6

Dal 15'st TERZIC – Ventiquattresimo elemento della rosa a esordire entra in una fase delicata della partita e fa (giustamente) le cose semplici, 6

BONAVENTURA – Va giù in area in anticipo sull'avversario e subendo il fallo che vale il rigore. Ci mette esperienza e anche se oggi appare un filo stanco come confermano alcune incertezze del secondo tempo resta un riferimento a centrocampo, 6,5

Dal 20'st AMRABAT – Come già avvenuto anche oggi l'impatto sulla partita è più che positivo anche in termini di palloni recuperati, 6,5

TORREIRA – Abbastanza chiuso dal centrocampo bianconero si vede poco nella prima parte del primo tempo. Quando comincia a farsi largo, anche smarcando Odriozola prima dell'intervallo, la squadra ne trae subito beneficio, si vede anche al tiro in apertura di ripresa ma con mira alta. In crescita, 6,5

Dal 37'st IGOR – S.v.

DUNCAN – Conferma il buon momento mantenendo alto il pressing in mezzo e fornendo qualche buon cambio di campo, 6

Dal 20'st MALEH – Appena entrato ci prova da fuori area senza troppa fortuna ma con personalità, 6

CALLEJON – Nella prima mezz'ora è tra i più tartassati nei falli subiti. La musica non cambia col passare del tempo e lui ha qualche problema nel rifornire Vlahovic. Nel finale è visibilmente in riserva, segno del grande dispendio sostenuto nei 90 minuti, 6

VLAHOVIC – Sceglie la potenza e dopo un quarto d'ora porta avanti i suoi su calcio di rigore. Non arriva per poco sul tiro-cross di Odriozola che chiude il primo tempo, poi nella ripresa difende palla più che può giocando una gara di grande sacrificio. Determinante, 7

SAPONARA – Cerca la girata sotto misura prima che Bonaventura finisca a terra guadagnando il rigore. Nel resto della gara s'intravede la qualità ma manca incisività e spreca qualche buona ripartenza nel secondo tempo, 5,5

ITALIANO – Rallenta le rotazioni confermando quasi in blocco la formazione che ha affrontato l'Inter, a sinistra c'è Saponara al posto dello squalificato Gonzalez. Il rigore iniziale consente alla sua squadra di gestire le energie, il primo tempo è attento mentre nella ripresa non manca un po' di sofferenza anche per la stanchezza tra le file viola. Nel finale passa a un assetto più coperto inserendo Igor al posto di Torreira e varando l'inedita difesa a cinque. In un modo completamente diverso rispetto al recente passato arrivano altri tre punti, sofferti ma non per questo meno preziosi, segno che il processo di crescita anche mentale sta positivamente continuando, 6,5