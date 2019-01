VLAHOVIC, Domani con la Primavera. Montiel è out

Montiel no, Vlahovic sì. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, in vista del delicato appuntamento di domani mattina contro il Milan la Fiorentina Primavera non potrà contare sull’estro del maiorchino, messo ko in questi giorni da un problema fisico che gli farà saltare l’ultima sfida del girone d’andata (Montiel è anche il capocannoniere della squadra); sarà invece presente l’attaccante serbo, che lunedì contro il Napoli ha messo a segno una doppietta e che anche domani al “Vismara” guiderà il reparto offensivo della formazione di Bigica, in attesa di capire se si muoverà qualcosa sul suo conto sul fronte mercato (l'interesse dell'Empoli resta sempre quello più concreto, anche se il giocatore e il suo entourage non sembrano troppo convinti della destinazione).