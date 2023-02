VIOLA, Volo dirottato a Bologna: a casa alle 4

Viaggio sfortunato anche per la Fiorentina di ritorno da Braga, dopo i problemi avuti dai tifosi viola con la Lufthansa per l'arrivo in Portogallo: la squadra di Italiano infatti ha avuto problemi con la rotta dell'aereo nel volo verso l'Italia, partito da Oporto attorno a mezzanotte. Come reso noto anche dal sito di Toscana aereoporti, la Fiorentina è atterrata in Italia alle 2 di notte non a Firenze bensì a Bologna: inizialmente infatti il volo sarebbe dovuto atterrare all'aereoporto di Peretola ma a causa della nebbia l'aereo è stato dirottato verso il capoluogo emiliano. I giocatori hanno dunque fatto ritorno a casa verso le 4 di notte.