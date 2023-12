VIOLA, Un Natale così mancava dal 2015 con Sousa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Per ritrovare un Natale vissuto così in alto in classifica dalla Fiorentina si deve tornare indietro alla stagione 2015/16, quando la Viola di Paulo Sousa - che ancora sognava il titolo di campione d’inverno - nel turno prima delle festività batté 2-0 il Chievo al Franchi e chiuse l’anno solare al terzo posto in classifica a quota 32 punti. Oggi la squadra d’Italiano è tutta un’altra storia eppure l’epilogo dell’annata rischia di essere perfino migliore. Visto che il successo conseguito all’U-Power Stadium contro il Monza ha raccontato molto più del settimo risultato utile di fila conseguito tra campionato e Conference, del ritorno al successo in trasferta dopo due mesi di distanza e di un quarto posto che, mai come oggi, profuma di Champions.

