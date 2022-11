VIOLA, Sottil si opera, Castro rinuncia alle ferie

Una corsa contro il tempo, per guadagnare quello perduto e tornare a giocare con la maglia viola. Per questo oltre a Nicolas Gonzalez, che deve fare un percorso di cure e di recupero ben preciso dopo l'infortunio in Qatar, al centro sportivo sono tornati, in anticipo sul resto della squadra, Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil. Quest'ultimo, rientrato ieri da Dubai, come riporta Tuttomercatoweb, avrebbe optato per la via chirurgica per superare le problematiche relative all'ernia al disco che lo ha tenuto fermo a lungo. L'esterno viola dunque non vuole perdere ulteriore tempo e risolvere il problema che lo tiene fuori dal campo.

Castrovilli invece - come raccolto da Firenzeviola.it - si è concesso un break a casa sua in Puglia ma venerdì era già a Firenze a lavorare sul campo ed ha già messo nel mirino la presenza numero 100 in maglia viola. Il centrocampista è dunque voglioso di approfittare della sosta per rimettersi in pari e testare la forma attraverso le numerose amichevoli previste nel mese di dicembre puntando ad un gennaio da protagonista. Intanto il 28 torneranno tutti gli altri giocatori non impegnati in Nazionale.