VIOLA, Società soddisfatta della vittoria. Il gruppo...

La Fiorentina è tornata alla vittoria dopo un lungo digiuno sbancando il Tardini di Parma per 2-1 grazie ai due rigori decisivi segnati da Erick Pulgar. Sia Rocco Commisso che la società sono molto soddisfatti della vittoria ottenuta questa sera e per l'impegno messo e mostrato in campo dai ragazzi. I dirigenti si sono complimentati molto con la squadra, e nel post partita è arrivata anche la chiamata del presidente Rocco Commisso che oltre alle parole espresse sul canale ufficiale della Fiorentina, ci teneva a fare i complimenti in forma diretta al mister e ai giocatori. La società è quindi felice dopo le raccomandazioni avvenute in settimana dopo la brutta sconfitta col Sassuolo, per la risposta che ha dato tutta la squadra che ha mostrato cuore e coraggio.