VIOLA, Prandelli sorride: recupera quattro giocatori

La sentenza della Corte d'Appello Federale su Milenkovic fa sorridere di sicuro Prandelli, visto che con il difesnore serbo rientrano anche gli altri giocatori fuori con l'Inter, ossia lo squalificato Castrovilli e gli acciaccati Ribery e Caceres, che avevano dato forfait nella rifinitura. Ieri i due giocatori erano rimasti a lavorare al centro sportivo mentre il resto del gruppo era al Franchi, ma oggi si sono allenati con il gruppo. Così il tecnico, che perde per squalifica Amrabat, può contare però su una buona scelta di uomini, soprattutto in difesa dove la coperta era corta con due titolari assenti. Vedremo se Prandelli continuerà non tanto a convocare ma anche a dare minutaggio come con l'Inter a Kokorin che anche in questa settimana segue un programma personalizzato per evitare carichi eccessivi di lavoro.