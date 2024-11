VIOLA, Ora il fattore Franchi: cinque gare di fila in casa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al prossimo ciclo di gare che disputerà la Fiorentina tra campionato e Coppe (visto che inizierà anche la Coppa Italia). Nel ciclo che verrà, infatti, la squadra viola si troverà a giocare 5 partite consecutive al Franchi. Dopo la trasferta di Como, la Viola affronterà nell’ordine il Pafos in Conference, l’Inter in campionato, l’Empoli in Coppa Italia, il Cagliari in campionato e infine il LASK in Conference. Sono 5 incontri decisivi per il prosieguo della stagione, sia in campionato che nelle coppe, dove la squadra di Palladino vuole migliorare i risultati ottenuti nelle annate precedenti.

