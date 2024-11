ECCO IL NUOVO TOUR DE FORCE: STAVOLTA CON 5 PARTITE IN CASA CONSECUTIVE PER CONTINUARE LA CORSA

Continuare su questo incredibile percorso di crescita, sia a livello mentale che nei risultati, nel cinismo e nel gioco, non è semplice. La Fiorentina ha però dimostrato di non essere al secondo posto, a solo una lunghezza dalla vetta, per caso. Raffaele Palladino, nell'ultimo ciclo di partite, ha esaltato ancora di più quanto di buono si è visto contro Lazio e Milan, ottenendo 5 vittorie su 5 in campionato. Dopo la meritata pausa, tra sette giorni si riparte con un altro tour de force, con un alleato eccezionale: il calendario.

Una vetta maturata in trasferta - Negli ultimi sette impegni in 21 giorni, la squadra di Palladino ha giocato solo 2 partite in casa, contro Roma e Verona, mentre le altre sono state tutte in trasferta (a San Gallo, Nicosia e Lecce addirittura trasferte in aereo), con i viaggi che hanno inevitabilmente prosciugato energie mentali e fisiche. Nonostante ciò, la squadra non ha mai ceduto, mostrando una grande determinazione e, a parte il match di Cipro, non ha mai mollato, anche se visibilmente stanca.

I 5 match consecutivi in casa - La Fiorentina però non può sempre giocare lontano da casa. Nel ciclo che verrà, infatti, si troverà a giocare 5 partite consecutive al Franchi. Dopo la trasferta di Como, la Viola affronterà nell’ordine il Pafos in Conference, l’Inter in campionato, l’Empoli in Coppa Italia, il Cagliari in campionato e infine il LASK in Conference. Sono 5 incontri decisivi per il prosieguo della stagione, sia in campionato che nelle coppe, dove la squadra di Palladino vuole migliorare i risultati ottenuti nelle annate precedenti.

Il fattore Franchi - Inoltre, a differenza delle trasferte, la Fiorentina potrà contare sul supporto del proprio pubblico. Nonostante i cantieri e le ruspe che limitano la capienza dello stadio, i tifosi spingeranno la squadra a mantenere l’imbattibilità casalinga stagionale e a confermare il trend positivo, che nel 2024 ha visto la Fiorentina perdere in casa solo contro le due milanesi.