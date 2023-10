VIOLA, Nuova maglia edizione limitata dedicata al VP

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle notizie che ha maggiormente attirato l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it è stata quella che riguarda la nuova maglia vintage della Fiorentina, creata in occasione dell'inaugurazione del Viola Park.

Di seguito le foto dell'articolo, disponibile da oggi nei Fiorentina Store in edizione limitata; solo 1926 pezzi da collezione per celebrare l’inizio di una nuova era. (CLICCA QUI per la news completa)