VIOLA NEI GUAI: PEGGIOR AVVIO DI STAGIONE DAL RITORNO IN A

A pensarci bene sembra quasi un paradosso. Poiché i tifosi viola, con l'arrivo di Rocco Commisso, tutto avrebbero potuto aspettarsi tranne che un inizio di stagione così poco prolifico sul piano dei punti raccolti. A dire la verità, il peggiore da quando la Fiorentina ha fatto il suo ritorno in Serie A (2004/05). La sconfitta di ieri sul campo del Torino - la quarta consecutiva in campionato - ha gettato oltremodo benzina sul fuoco.

Tant'è che i dati sono quanto mai sconfortanti: dopo quindici giornate, Montella & co sono riusciti a portare in cascina solo sedici punti. Che confrontati con la scorsa annata, in cui i viola hanno letteralmente sfiorato la retrocessione in Serie B, fanno ancor più riflettere. L'allora squadra di Stefano Pioli, arrivata a questo punto, ne aveva infatti già totalizzati tre in più, ossia diciannove. Ma torniamo ulteriormente indietro nel tempo.

Tra le peggiori stagioni che il club di viale Fanti può annoverare ci sono la 2010/11 e la 2011/12, con il passaggio di testimone tra Sinisa Mihajlovic e Delio Rossi. Per quanto concerne la prima, sempre dopo quindici turni, i gigliati raggranellarono diciannove punti, mentre l'anno dopo diciassette. Pure al ritorno in A andò meglio di adesso: diciannove punti. Piove insomma sul bagnato, e ora un cambio di passo diventa necessario e doveroso.

Ecco i punti totalizzati dai viola dopo 15 giornate, dal ritorno in Serie A fino ad oggi:

2004/05 - punti: 19

2005/06 - punti: 32 (esclusa la penalizzazione di 30)

2006/07 - punti: 26 (esclusa la penalizzazione di 15)

2007/08 - punti: 24

2008/09 - punti: 26

2009/10 - punti: 24

2010/11 - punti: 19

2011/12 - punti: 17

2012/13 - punti: 29

2013/14 - punti: 27

2014/15 - punti: 23

2015/16 - punti: 32

2016/17 - punti: 23

2017/18 - punti: 21

2018/19 - punti: 19

2019/20 - punti: 16