VIOLA, L'ultima volta ai rigori nel 2008 contro i Rangers

Ieri sera nella soffertissima sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la Fiorentina ha battuto il Parma ai calci di rigore. Un finale piuttosto insolito per i tifosi viola che non vivevano le emozioni della lotteria dagli undici metri addirittura da oltre quindici anni. L'ultima volta infatti fu nella stagione 2007-2008, quando la Fiorentina, all'epoca allenata da Cesare Prandelli, perse ai rigori la semifinale di Coppa UEFA(l'odierna Europa League) contro i Glasgow Rangers.

Quell'anno i viola, guidati dal talento del rumeno Adrian Mutu, arrivarono quarti in campionato dietro a Inter, Roma e Juventus, e sfiorarono la finale di Coppa Uefa. Dopo aver curiosamente battuto nella stessa competizione già due avversarie ai rigori (Groningen al primo turno e Everton agli ottavi di finale), Jorgensen e compagni si dovettero arrendere ai Rangers nel penultimo atto del torneo continentale.

Dopo il doppio zero a zero, prima di Ibrox e poi del Franchi, ai calci di rigore furono gli scozzesi ad ottenere il pass per la finalissima di Manchester contro i russi dello Zenit San Pietroburgo battendo i viola per 4-2. Decisivi gli errori, dopo i rigori segnati da Kuzmanovic e Montolivo, prima di Liverani e poi di Christian Vieri. Da allora la Fiorentina non aveva più concluso un match dagli undici metri. Per fortuna stavolta, anche se il peso della gara era ben diverso, è andata diversamente.