VIOLA, In vista di Benevento tanti recuperi in arrivo

Uno degli argomenti che hanno riscosso grande attenzione da parte dei lettori di Firenzeviola.it nel corso della giornata di oggi è stato senza dubbio quello legato ai possibili recuperi di cui Cesare Prandelli potrebbe beneficiare in vista del delicato match di campionato a Benevento, in programma sabato alle 18. Come riportato sulle nostre pagine, non è passata inosservata l'assenza di alternative a disposizione del tecnico, tanto più in attacco, seppure fosse stato Prandelli il primo ad avallare il piano di cessioni dell’ultimo mercato di gennaio. Senza Kokorin infortunato di fatto il tecnico aveva il solo Callejon a disposizione per cambiare volto all’attacco e almeno a giudicare dall’impatto dello spagnolo la quadratura tattica del suo inserimento non è stata ancora trovata. Ecco perchè presentarsi a Benevento con un reparto offensivo diverso, rinforzato da Ribery e magari dal rientro di Kouame, potrebbe diventare l’obiettivo di una settimana in cui tenere la testa sgombra e i nervi saldi.

