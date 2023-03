VIOLA, I possibili movimenti in uscita per l'estate: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it è quella relativa ai possibili movimenti in uscita nel mercato estivo. Durante la sosta per il Mondiale il club viola aveva rispedito al mittente qualsiasi proposta per Amrabat e Nico Gonzalez, la maggior parte delle quali in termini di prestiti con successivi riscatti, ma è lecito pensare che gli scenari da giugno in poi siano destinati a cambiare, tanto più se la valutazione in ascesa dovesse esser confermata da qualche offerta all’altezza.

