CON VISTA SULL'ESTATE

Corrono via internet le parole che anticipano e confermano il primo nodo della prossima estate, riguardano ancora il perno della squadra che per la verità non sembra aver sofferto troppo dei colpi di scena avvenuti a cavallo delle ultime ore di mercato. Le dichiarazioni di Nordin Amrabat (LEGGI QUI), fratello del centrocampista viola oggi impegnato in nazionale nonostante qualche acciacco, riepilogano il trittico di big che si erano messe sulle tracce del marocchino (Manchester United, Chelsea e com’è noto Barcellona) ma soprattutto anticipano una vicenda di mercato già centrale nelle future fortune viola. In un senso o nell’altro.

Durante la sosta per il Mondiale il club viola aveva rispedito al mittente qualsiasi proposta, la maggior parte delle quali in termini di prestiti con successivi riscatti, ma è lecito pensare che gli scenari da giugno in poi siano destinati a cambiare, tanto più se la valutazione in ascesa dovesse esser confermata da qualche offerta all’altezza. Un cambio forse già inevitabile, quello in mezzo al campo di fronte a un addio di Amrabat, di certo da valutare alla luce di altre sirene destinate a risuonare come nel caso di Nico Gonzalez (altro nazionale che come da prassi rischia il rientro a ridosso della sfida con l'Inter).

Perché anche per l’argentino il prossimo mercato si preannuncia come minimo impegnativo, tanto più se dall’Inghilterra dovessero arrivare nuove proposte dopo l’affondo plurimilionario del Leicester. Tutte pretendenti che la Fiorentina ha stoppato a gennaio nel confermare un gruppo che da qui a due mesi si giocherà moltissimo, pronte tuttavia a tornare alla carica non appena si apriranno le porte del prossimo calciomercato.