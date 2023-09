VIOLA, Dubbio Ikoné, riscatto necessario per Quarta

FirenzeViola.it

La pausa è stata o doveva essere l'occasione per recuperare gli infortunati e lavorare con giocatori non certo al centro del progetto sui quali però ora la Fiorentina dovrà fare affidamento. C'è dunque interesse da parte dei tifosi e lettori di Fv per il caso di Ikoné che in questi 15 giorni sembrava aver recuperato e che invece, come Pierozzi, deve lavorare ancora a parte. Il francese dunque è in forte dubbio per domenica.

Un altro giocatore che deve recuperare, ma dal punto di vista mentale e della continuità e affidabilità è Lucas Quarta, in estate ad un passo dall'addio ma ora chiamato più che mai ad aiutare la difesa rimasta un po' corta dopo l'infortunio in Nazionale di Mina (anche se in viola non aveva ancora giocato).