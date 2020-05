VIOLA, Dirigenti, positivi e Ribery: rivivi il live di FV

In attesa della riapertura per i giocatori che inizieranno gli allenamenti individuali, al centro sportivo Davide Astori, sanificato in ogni ambiente in questi ultimi due giorni, si è riaffacciato Daniele Pradè, come constatato da Firenzeviola.it. Una buona notizia visto che il ds ha affrontato diversi problemi privati a Roma ed ora è pronto a rituffarsi nel lavoro. Con lui il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni che lo ha raggiunto per fare il punto, dopo la chiusura dei campionati giovanili appunto. Di seguito gli aggiornamenti.

Ore 17.40: li ha raggiunti anche Joe Barone. Eccolo nella foto di Firenzeviola mentre entra al centro sportivo, rigorosamente con la mascherina.

Ore 17.50: Arrivato il responsabile sanitario Luca Pengue è un altro membro dello staff medico, per fare il punto è portare il materiale medico occorrente per le visite di domani. Faranno anche il punto sulla situazione dei controlli fatti.

Ore 18.30: arrivato anche il comunicato della società sui controlli: "A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo". I giocatori, a quanto si apprende, sono tutti asintomatici e stanno tutti bene.

Ore 20.00: Dirigenza ancora a confronto all'interno del centro sportivo mentre da domani mattina inizieranno come detto le visite dei giocatori a piccoli gruppi fin dalla mattina presto. Rientrerà in mattinata anche Ribery che dovrà sottoporsi al tampone.