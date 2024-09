VIOLA, Difficoltà offensive: con l'Empoli 0 tiri in porta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero tiri in porta. Zero occasioni da gol. Sette calciatori offensivi impiegati. 0-0-7: quella vista a Empoli è una Fiorentina versione James Bond, con tutt'altro che licenza di uccidere, anzi.

La prestazione dei viola ha suscitato ulteriori dubbi su un pacchetto offensivo che sembra non avere grosse garanzie in zona-gol. Se escludiamo Albert Gudmundsson, uno che alla prima stagione da titolare in Serie A (l'anno scorso) ha segnato 14 reti - rigori compresi - Palladino non ha certo grossi killer d'area. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.