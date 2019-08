VIOLA-DE PAUL IN RIALZO MA OCCHIO A RIBERY

Rodrigo De Paul sembra essere il nome che il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, vuole regalare al tecnico Vincenzo Montella per rinforzare le fasce della formazione viola. Tra il club di Rocco Commisso e l’Udinese ci sono contatti continui da più di un mese per l’argentino. L’obiettivo della Fiorentina è quello di temporeggiare in modo da far abbassare il prezzo del cartellino e per trovare la formula giusta per riuscire a strappare il classe ‘94 alla famiglia Pozzo. La società bianconera, dal canto suo, sarebbe anche disposta a venderlo alla giusta cifra ma l’operazione resta comunque difficile.

Per quanto riguarda il capitolo Suso, i contatti avvenuti nella giornata di eri tra il procuratore dello spagnolo, Alessandro Lucci, e il Milan vanno in direzione rinnovo. La società rossonera ha deciso di fare cassa con il portoghese ex Porto Andrè Silva e con Gianluigi Donnarumma, quindi non con il classe ‘93 che mister Marco Giampaolo vuole tenere all'interno della propria rosa tutti i costi.

Nel frattempo i contatti tra la Fiorentina e Frank Ribery vanno avanti da settimane. La richiesta di 4 milioni netti all'anno è questione di discussione, cifra che le parti trattano ma i viola stanno frenando in virtù di uno stallo sulle commissioni da corrispondere all'agente del calciatore. Per questo la Fiorentina cerca la quadra giusta, per provare a definire l'eventuale colpo già nei prossimi giorni. Dipenderà però dal giocatore, se riuscirà lui stesso a limare le distanze sulle commissioni.