VIOLA, Dalla diserzione all'esodo: che tifo a Empoli

Tra gli argomenti che hanno avuto maggiore rilievo sulle pagine odierne di Firenzeviola.it c'è stato l'approfondimento della nostra redazione dedicato alle storiche trasferte dei tifosi della Fiorentina a Empoli: gli ultimi viaggi della Fiorentina in provincia erano stati pressoché disertati dai gruppi organizzati viola: il motivo era il costo vertiginoso dei biglietti per il settore ospite, ragione per cui gli ultras avevano deciso di boicottare le recenti trasferte al Castellani; è il caso dell'ultimo precedente, datato aprile 2019, quando a fronte di una richiesta di 35 euro per un tagliando in curva ospiti, la maggior parte dei tifosi della Fiorentina decise di non seguire la squadra nella trasferta empolese. La partita in sè vide l'Empoli di Andreazzoli superare 1-0 la Fiorentina di Vincenzo Montella grazie al gol di Diego Farias, una sconfitta che complicò notevolmente un finale di stagione in cui i viola si salvarono (proprio a spese degli azzurri) solo con lo 0-0 nell'ultima giornata col Genoa di Prandelli.

