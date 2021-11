VERSO EMPOLI: TORNA L'ESODO DEL TIFO VIOLA

A metà tra una gita fuori porta ed una sfilata viola, la trasferta di Empoli è sempre stata un cult per il tifo fiorentino. Data la vicinanza, nel corso degli anni il viaggio al Castellani ha visto lo spostamento in massa dei supporters gigliati, immortalati in una celebre foto in una carovana infinita di motorini viola sulla Fi-Pi-Li. Ecco, dopo anni di magra dal punto di vista della partecipazione del tifo organizzato, queste scene si potrebbero ripetere nel primo pomeriggio di domani.

Gli ultimi viaggi della Fiorentina ad Empoli erano stati pressoché disertati dai gruppi organizzati viola: il motivo era il costo vertiginoso dei biglietti per il settore ospite, ragione per cui gli ultras avevano deciso di boicottare le recenti trasferte al Castellani; è il caso dell'ultimo precedente, datato aprile 2019, quando a fronte di una richiesta di 35 euro per un tagliando in curva ospiti, la maggior parte dei tifosi della Fiorentina decise di non seguire la squadra nella trasferta empolese. La partita in sè vide l'Empoli di Andreazzoli superare 1-0 la Fiorentina di Vincenzo Montella grazie al gol di Diego Farias, una sconfitta che complicò notevolmente un finale di stagione in cui i viola si salvarono (proprio a spese degli azzurri) solo con lo 0-0 nell'ultima giornata col Genoa di Prandelli.

La speranza è di vedere un esito diverso in campo, certo è che vedremo una cornice decisamente differente: complice l'entusiasmo intorno alla squadra di Italiano e la flessibilità del club di Corsi, domani gran parte del Castellani dovrebbe tornare a tingersi di viola. Sono circa 2900 i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti e, la vendita sta andando a gonfie vele; saranno oltre 2000 i tifosi gigliati a seguito della squadra. La Viola chiama ed il tifo risponde: dalla riapertura degli stadi la Fiorentina è stata infatti una delle squadre, numeri alla mano, più seguite sia in casa che in trasferta. Dopo l'esodo di Venezia, quando il settore ospiti del Penzo finì sold out in un match giocato il lunedì sera, domani il tifo in trasferta farà registrare numeri che non si vedevano dal periodo pre-Covid.