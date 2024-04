VIOLA CONTRO DEA ATTO 13: DALLA COPPA DEL '96 AGLI ULTIMI SCONTRI

FirenzeViola.it

Sarà che l'Atalanta, negli ultimi dieci anni, si è definitivamente presa con forza il ruolo di "settima sorella" che storicamente era sempre appartenuto alla Fiorentina. Sarà che il tecnico promotore di tutto questo successo è quel Gian Piero Gasperini che alle latitudini di Campo di Marte non sembra riscuotere la massima simpatia da parte dei tanti tifosi di fede gigliata. Sarà anche che ormai a Firenze si guardano i bergamaschi come un modello da seguire. Quasi con una certa invidia, sportivamente parlando. Sta di fatto che da qualche stagione il match tra Dea e Viola è divenuto un classico del calcio italiano. Tenendo conto soltanto della Coppa Italia, sarà la tredicesima occasione che questa sera le due squadre si troveranno l'una di fronte all'altra e, nello specifico, la seconda in cui questa partita darà accesso alla finale di Roma. La prima volta assoluta risale addirittura all'annata 1961/62, quando Kurt Hamrin e compagni eliminarono gli orobici al secondo turno della competizione con un secco 2-0. Per risalire alla seconda gara bisogna risalire al 1980 quando un pareggio per 1-1 firmato da Orlandini all'allora Comunale di Bergamo permise ai viola di concludere il proprio girone al primo posto.

LA FINALE DEL 1996 - Lo scontro più famoso tra Fiorentina e Atalanta in Coppa Italia è senza alcun dubbio la finale giocata del 1996. L'andata del Franchi la decise Batistuta, mentre al ritorno all' Stadio Atleti Azzurri d'Italia le firme sulla coppa portarono i nomi di Amoruso e dello stesso Re Leone. Un trionfo storico per i gigliati, che permise di riportare a Firenze il quinto trofeo della sua storia, ventuno anni dopo l'ultima volta.

UN "CLASSICO" NEGLI ULTIMI ANNI - Come detto, nelle ultime stagioni Fiorentina-Atalanta è diventata un vero "classico" della competizione. Tra il 2015 e oggi le due squadre si sono incrociate sette volte, con i viola che sono riusciti ad eliminare i bergamaschi per due volte (agli Ottavi del 2015 e del 2020 e ai Quarti del 2022) venendo sconfitti, però, nella semifinale del 2019. Sperando che questa volta l'esito possa essere opposto. In generale, nei dodici precedenti, sono otto le vittorie della Fiorentina, soltanto due quelle dell'Atalanta. I migliori marcatori della sfida sono, con due reti ciascuno, Batistuta, Mario Gomez, Piatek e Muriel di parte viola, e Ilicic di parte bergamasca.