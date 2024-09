VIOLA CLUB, È nato il VC Paolo Ronchetti. Il 14 1° incontro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da un progetto del Gruppo Baraonda Fiorentina è nato un nuovo Viola Club, il Viola Club Paolo Ronchetti in onore di "Paolino", grande tifoso viola originario di Ponte a Ema scomparso dopo una malattia l'ottobre scorso a soli 45 anni. La prima riunione del Viola Club Paolo Ronchetti si terrà sabato 14 settembre, alle ore 10, al piccolo cimitero di Osteria Nuova, dove Paolo riposa, con una messa e una benedizione. Un modo scelto da familiari (oltre al fratello Ezio, la mamma Luigina, la figlia Viola), dal direttivo e dagli amici per ricordarlo e presentargli il suo sogno diventato realtà prima di andare al Viola Park per una visita guidata.