VIOLA, Altri tamponi entro domattina poi ogni 48 ore

La Fiorentina perde Nico Gonzalez alla vigilia della gara con la Lazio. La notizia della sua positività al Covid è dell'ultima ora e non porta certo buone notizie in casa viola. Adesso la squadra starà in bolla e dovrà sottoporsi ai tamponi tra stanotte e domattina. Successivamente per tutto il periodo della bolla i giocatori e tutto lo staff dovranno eseguire i medesimi test ogni 48 ore. La speranza è che da questi nuovi successivi esami non emergano ulteriori positività.