VIO, Il preparatore già in viola con Rossi. Nel 2012...

Nello staff di Cesare Prandelli, oltre allo storico vice Gabriele Pin che ha condiviso con il tecnico di Orzinuovi tutte le sue avventure da allenatore compresi i cinque anni di Fiorentina, e a Marco Donadel tornato in viola un anno fa come tecnico delle giovanili dopo le stagioni da calciatore proprio dal 2005 (come Prandelli) al 2011, un altro membro può vantare dei trascorsi fiorentini anche se meno felici. Si tratta infatti di Valter Vio che pochi ricordano a Firenze come preparatore atletico di Delio Rossi. Con il tecnico di Rimini infatti Vio ha lavorato per circa 15 anni, fino all'esperienza di Bologna, passando appunto anche per Firenze.

Avventura iniziata nel novembre 2011 (al posto di Mihajlovic) e finita a maggio 2012, con la famosa "scazzottata" di Rossi verso il povero Ljajic, che la dicono lunga sulla tensione vissuta dal tecnico in quei mesi. Solo nei due anni sabbatici di Rossi post Bologna, Vio ha affiancato Prandelli a Valencia e Dubai poi nel Genoa. Tanto che Rossi a Sofia, nel 2017, ha portato come preparatore Mattia Vincenzi, tornato ora al Cesena con l'ex viola William Viali. Per tornare allo staff di Prandelli, l'unico debuttante a Firenze è il match analyst Marco Fumagalli, prima all'Inter e poi con il tecnico di Orzinuovi nelle ultime tre panchine.