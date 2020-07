VIDEO, Le emozioni dell'ultimo Roma-Fiorentina

Finì con un rocambolesco 2-2 l'ultima sfida allo stadio Olimpico tra la Roma e la Fiorentina, che passata per due volte in vantaggio si è poi fatta recuperare in entrambe le circostanze dai giallorossi, guidati allora da Claudio Ranieri e ormai in piena crisi. Ad aprire le marcature a inizio primo tempo per la formazione di Pioli (che dopo la sfida successiva si sarebbe dimesso) ci pensò Pezzella di testa mentre poco dopo i padroni di casa pareggiarono subito dopo con l'ex Zaniolo su uno svarione difensivo. Nella ripresa la Fiorentina tornò in vantaggio con Gerson ma la Roma suvito dopo trovò il definitivo 2-2 con un super gol di Perotti. Ecco il video con tutte le emozioni dell'ultima gara tra giallorossi e viola:

ROMA (4-3-3): Mirante; Santon (23'st Karsdorp), Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, N'Zonzi, Zaniolo (30'st Under); Kluivert (13'st Pellegrini), Dzeko, Perotti. A disposizione: Olsen, Fuzato, Marcano, De Rossi, Riccardi, Coric, Schick. Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (4-3-1-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi (18'st Chiesa), Veretout, Dabo; Gerson; Simeone (23'st Mirallas), Muriel. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Laurini, Norgaard, Montiel, Mirallas, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Massa.

MARCATORI: 12'pt Pezzella (F), 14'pt Zaniolo (R), 7'st Gerson (F), 13'st Perotti (R)