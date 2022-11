VIDEO FV, Riganò verso San Siro con i tifosi viola

Alle 18:00 la Fiorentina scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Come al solito, in queste ore, i numerosi tifosi violi che accorreranno a San Siro si stanno muovendo verso il capoluogo lombardo. A Milano ci sarà anche un tifoso speciale: l'ex bomber viola Christian Riganò è infatti su uno dei pullman organizzati dal Viola Club Casciana Terme per la trasferta di San Siro. Di seguito un video in cui i tifosi presenti cantano un coro per l'ex viola.