VIDEO FV, Ghezzal: "Non ho parlato con Jovetic ma..."

Rachid Ghezzal è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa dalla Fiorentina. Tante domande per lui, una delle quali sull'ex compagno ed ex attaccante dei viola Stevan Jovetic. Queste le sue parole: "Non ho parlato con lui anche se siamo stati compagni. Però so che è passato dalla Fiorentina e che è un ottimo giocatore, ma non è l'unico. Io spero di fare altrettanto".