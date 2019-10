VIDEO FV, Fiorini: "Castro e Sottil? Uno stimolo"

"Penso che pochi altri club come la Fiorentina abbiano dato in questi anni l’opportunità ai propri giovani di giocare in prima squadra.Ragazzi come Castrovilli, Sottil o Ranieri erano giocatori come noi, che hanno giocato sui nostri stessi campi. I loro esempi fanno capire come lavorando quotidianamente un giorno si possa arrivare a coronare i propri sogni: sono uno stimolo ulteriore a fare meglio”. Parole e musica di Mattia Fiorini, intervistato oggi in esclusiva da FirenzeViola.it. Questo l'estratto video dell'intervista: