VIDEO FV, Bati: "Fiorentina può vincere solo se..."

Gabriel Batistuta ha parlato anche della possibilità che altri club possano vincere qualcosda in Italia, al di là della Juventus. Ecco la sua risposta: "Fiorentina? Niente è impossibile, la Juventus vince perché lavora bene. Vuole sempre vincere, lo può fare anche il Napoli o la Fiorentina anche se non è facile. Non è che si vince subito, ma va fatto un percorso di lavoro e sacrificio come nella vita, ci son tante componenti per il successo. Entusiasmo di Firenze? L'entusiasmo va sempre bene ma non basta".