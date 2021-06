VICE CERCASI

Uno degli obiettivi principali della Fiorentina, in vista della prossima stagione, è sicuramente quello di trovare una soluzione ottimale per il futuro di Dusan Vlahovic. La dirigenza viola sta lavorando da tempo al rinnovo del serbo e le sensazioni sono che, rinnovo o no, l’attaccante resterà a Firenze anche il prossimo anno. Se quindi Vlahovic dovesse rimanere in maglia viola la Fiorentina sarebbe comunque intenzionata ad acquistare un attaccante di riserva da affiancargli, senza fare spese folli.

Il solo Kokorin non basta. L’ex Zenith sarà valutato da mister Gattuso a Moena ma anche qualora dovesse restare, il mercato viola per il reparto offensivo non si fermerebbe. Molto più probabile, invece, la partenza di Kouamè. L’attaccante ivoriano piace, e non poco, al Crystal Palace che potrebbe offrire una cifra intorno ai 15 milioni.

Gli obiettivi principali, per il momento, sono Leonardo Pavoletti del Cagliari, Simy del Crotone e Arkadiusz Milik del Marsiglia. Sicuramente nelle prossime settimane, risolte alcune questioni più importanti, la Fiorentina andrà alla carica per questo mister x da affiancare a Vlahovic.