VICARIO, Stagione da incorniciare: più parate di tutti

Come è ormai noto, Guglielmo Vicario è l'obiettivo numero uno per la porta della Fiorentina in vista della prossima stagione. Il portiere dell'Empoli si è reso protagonista di una bella annata, nella quale nonostante abbia difeso i pali di una squadra che si è salvata senza grossi problemi, è stato comunque molto impegnato in ogni partita. Se andiamo infatti a prendere in analisi i dati forniti da Kickest, relativi al portiere con più presenze per ogni squadra di Serie A, notiamo come la stagione del classe '96 sia di grande spessore: Vicario è stato il portiere con più parate del campionato, mettendosi alle spalle estremi difensori con tanta esperienza più di lui, tipo Sirigu, Skorupski o Consigli. Questo dato si consolida maggiormente se si aggiunge il fatto che ha difeso la porta della seconda peggior difesa del campionato, che ha subito più gol anche delle già spacciate Genoa e Venezia. Tra l'altro, in un Empoli che ha incassato ben 70 gol in campionato, ha fatto registrare più clean sheet di portieri titolari in squadre meglio piazzate in classifica, facendo meglio di Milinkovic-Savic del Torino, di Montipò del Verona e di Consigli del Sassuolo. Insomma una stagione da vero e proprio protagonista per Vicario, che si è così messo in vetrina e ha attirato su di sé le attenzioni di molte squadre, Fiorentina in primis.

Questi dati presi in considerazione:

Maignan: 79 parate, 16 clean sheet, 21 gol subiti, 31 presenze

Handanovic: 93 parate, 14 clean sheet, 30 gol subiti, 36 presenze

Ospina: 82 parate, 13 clean sheet, 25 gol subiti, 31 presenze

Szczesny: 78 parate, 12 clean sheet, 29 gol subiti, 33 presenze

Strakosha: 54 parate, 7 clean sheet, 24 gol subiti, 21 presenze

Rui Patricio: 104 parate, 14 clean sheet, 43 gol subiti, 37 presenze

Terracciano: 58 parate, 8 clean sheet, 39 gol subiti, 30 presenze

Musso: 79 parate, 8 clean sheet, 41 gol subiti, 32 presenze

Montipò: 90 parate, 4 clean sheet, 50 gol subiti, 34 presenze

Milinkovic-Savic: 48 parate, 4 clean sheet, 33 gol subiti, 27 presenze

Consigli: 107 parate, 3 clean sheet, 60 gol subiti, 36 presenze

Silvestri: 92 parate, 7 clean sheet, 50 gol subiti, 35 presenze

Skorupski: 126 parate, 12 clean sheet, 53 gol subiti, 36 presenze

Vicario: 143 parate, 6 clean sheet, 70 gol subiti, 37 presenze

Provedel: 115 parate, 7 clean sheet, 49 gol subiti, 30 presenze

Audero: 77 parate, 5 clean sheet, 45 gol subiti, 27 presenze

Belec: 82 parate, 1 clean sheet, 45 gol subiti, 22 presenze

Cragno: 105 parate, 1 clean sheet, 63 gol subiti, 34 presenze

Sirigu: 123 parate, 10 clean sheet, 59 gol subiti, 37 presenze

Romero/Maenpaa: 74 / 51 parate, 3 / 0 clean sheet, 33 / 27 gol subiti, 16 / 16 presenze