Verso Mainz, Galloppa si affida ai suoi giovani e punta sulla difesa a quattro
La prima Fiorentina di Daniele Galloppa, che esordirà in panchina con la prima squadra nella trasferta di Conference League a Mainz, si baserà su una linea di giocatori già allenati dall'ex tecnico della Primavera ai tempi delle giovanili viola. Oltre all'esordio stagionale tra i pali di Martinelli, che prenderà il posto di David De Gea, ci sarà spazio tra i titolari, in una linea difensiva che tornerà ad essere a quattro e non più a tre, anche per Fabiano Parisi, che agirà ovviamente come terzino sinistro, mentre a destra Fortini prenderà il posto di Dodo.
Altra occasione da titolare invece al centro per Pietro Comuzzo, che va verso la terza gara dal primo minuto dopo le due giocate a Milano contro l'Inter e in casa contro il Lecce nella gestione Pioli.
