VENUTI A DESTRA, BENASSI IN MEZZO. DAVANTI BOATENG

Cambiare è un obbligo, riprendere fiducia dopo il ko interno con la Lazio pure. La Fiorentina di scena stasera a Sassuolo ritrova tra i convocati Rasmussen, Terzic ed Eysseric, ma soprattutto deve cambiare volto per almeno tre defezioni. Ribery è squalificato, Caceres e Lirola infortunati, per forza di cose è arrivato il momento di qualche alternativa.

La novità principale resta il ritorno al passato, al 4-3-3 ipotizzato nei giorni scorsi con Venuti in vantaggio per prendersi il ruolo di terzino destro, con Dalbert a sinistra completano il reparto Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski. In mezzo è invece Benassi a sperare di partire dall’inizio per la prima volta in stagione, a riposare Badelj con Pulgar e Castrovilli confermati. Davanti, con Chiesa, Sottil e più Boateng di Vlahovic al centro dell’attacco.

In casa neroverde spera nella maglia da titolare quel Traorè il cui mancato arrivo a Firenze è oggi storia passata, accanto a lui Obiang e probabilmente Duncan. Con Djuricic che in attacco si candida per giocare insieme a Berardi e Caputo, Boga e Defrel partono dalla panchina. Dietro saranno Marlon e Romagna i due centrali davanti a Consigli, a sinistra ballottaggio Peluso-Muldur col primo favorito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Romagna, Peluso, Traorè H., Obiang, Duncan, Berardi, Caputo, Djuricic

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Sottil, Boateng, Chiesa