VENEZIA-FIORENTINA 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

22.40 - Probabilmente la peggior partita della Fiorentina in campionato finisce con una sconfitta. La squadra viola decide di giocare solo gli ultimi 10 minuti e con un uomo in meno: troppo poco per impensieri un Venezia che ha giocato la partita della vita e ha conquistato i primi 3 punti casalinghi della stagione.

90' +5' - FINISCE QUI! Partita pessima della Fiorentina che cade al Penzo 1-0. Ci sarà molto da riflettere per Italiano.

90' +5' - Nico Gonzalez salva tutto su un contropiede due contro zero del Venezia. Terracciano era salito su un corner e per fortuna Okereke si è mangiato un gol.

90' +4' - Biraghi! Colpisce di testa da posizione defilata: salva Romero!

90' +2' - Vlahovic! Ad un soffio dal palo, con il suo classico mancino da fuori area. Romero non avrebbe potuto fare niente ma la palla è finita fuori.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Fiorentina che in questo finale ha finalmente deciso di mettere cattiveria. E si sta dando delle chance.

88' - Doppio cambio per il Venezia: dentro Heymans e Caldara, fuori Henry e Aramu.

87' - Torreira! Colpisce proprio lui di testa su corner, ma spara alto anche se di poco.

86' - Doppia conclusione di Vlahovic murata, ma la Fiorentina sta provando il tutto per tutto.

84' - Nico Gonzalez! Colpisce di testa tutto solo a centro area ma non riesce a dare forza: blocca Romero.

82' - Confermato il fuorigioco: si resta 11 contro 10.

82' - Cambio intanto per la Fiorentina: dentro Pulgar, fuori Duncan.

81' - VAR al lavoro: in caso di fuorigioco si riparte così, altrimenti la Fiorentina è in 9.

80' - Terracciano stende Aramu da ultimo uomo. L'arbitro sta per estrarre il rosso ma viene fischiato un fuorigioco.

79' - Terracciano para su un tiro pericoloso di Okereke.

76' - Espulsione che viene dopo un evidente fallo su Sottil di Haps. Episodio che lascia molti dubbi.

76' - Secondo giallo per Sottil ed espulsione. Lui dice di non aver toccato Haps, ma è intervenuto da terra.

75' - Cambio nella Fiorentina: esce Bonaventura, entra Maleh.

74' - Duncan! Botta dalla distanza con il mancino: pallone che esce alta di poco, ma finalmente la Fiorentina tira in maniera pericolosa.

73' - Un paio di occasioni per la Fiorentina. Prima Nico Gonzalez spreca un'ottima opportunitò e viene fermato al momento del tiro, poi un cross di BIraghi finisce tra le braccia di Romero dopo una deviazione.

71' - Giallo per Ampadu che stende Sottil.

70' - Fiorentina in estrema difficoltà fisica: i giocatori del Venezia anticipano ogni giocata e corrono il doppio. Sarà dura invertire la rotta in questi ultimi venti minuti.

69' - Incredibile, un altro giallo ad un giocatore della Fiorentina per un fallo normalissimo. Questa volta è Sottil ad essere punito.

68' - Benassi si lancia in un quattro contro quattro ma poi si addormenta e fa un passaggio a Romero. Si arrabbia Vlahovic che voleva palla in area.

66' - Vlahovic mura Ceccaroni in area viola.

65' - Infortunio muscolare per Vacca, costretto a lasciare il campo per Črnigoj.

64' - Calcia direttamente in porta Torreira, che però non trova lo specchio. Palla sul fondo.

63' - Il giallo arriva poi per Ceccaroni, che trattiene Vlahovic che gli era scappato alle spalle.

63' - Nico Gonzalez viene steso in contropiede ma inspiegabilmente per l'arbitro non c'è cartellino, solo per Zanetti che si era lamentato evidentemente troppo.

61' - Altro giallo per la Fiorentina: Benassi stende Haps e si prende l'ammonizione.

59' - Fiorentina che continua a non trovare spazi ma che sta provando a salire di colpi.

56' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Amrabat e Callejon, dentro Torreira e Nico Gonzalez.

53' - Bravo Romero in uscita a fermare un cross di Biraghi. Ma la Fiorentina quantomeno sta nei pressi dell'area avversaria piuttosto stabilmente in questo inizio di secondo tempo.

51' - Callejon si libera molto bene in area ma poi crossa debolmente, allontana il Venezia.

50' - Schema da punizione che libera lentamente al tiro Bonaventura: palla che si spegne sul fondo.

50' - Cambio nel Venezia: Johnsen non ce la fa, al suo posto Okereke.

49' - Sottil guadagna un buon fallo sulla sinistra.

48' - Benassi ferma con le cattive Johnsen che resta a terra. Qualche secondo di stop poi si riparte, con l'attaccante del Venezia costretto ad uscire momentaneamente.

45' - SI RIPARTE CON UN CAMBIO: entra Benassi al posto di Odriozola.

--- INTERVALLO ---

45' - NULLA DI FATTO: FINE PRIMO TEMPO!

45' - Sottil prova ad accendersi e guadagna un corner dopo un doppio dribbling. Sarà l'ultima azione del tempo.

40' - Fiorentina che proprio non riesce a risolvere il grattacapo Venezia. Partita che si è messa totalmente sui binari dei lagunari, Milenkovic in difficoltà commette fallo dopo aver subito un tunnel.

37' - GOL CONFERMATO. Venezia in vantaggio.

36' - VAR al lavoro per valutare la posizione di Henry scappato alle spalle della difesa. Ma l'arbitro per ora ha convalidato il gol.

36' - GOL DEL VENEZIA. Aramu mette in porta su assist di Henry.

32' - Poche emozioni e tanta corsa a vuoto per la Fiorentina. Francamente sembra poter essere più pericoloso il Venezia in questo momento. Le emozioni però latitano.

28' - Giallo questa volta meritatissimo per Odriozola che entra in ritardo su Haas.

26' - Prima occasione per il Venezia, con Ebuehi che però cicca con la testa un potenziale tiro da distanza ravvicinata.

24' - Giallo ad Amrabat che spinge Aramu a centrocampo. Ammonizione francamente molto severa dell'arbitro.

22' - Bonaventura! Palla recuperata e gestita bene da Amrabat. Alla fine il pallone finisce a Bonaventura che calcia: palla deviata che costringe Romero al grande intervento che salva i suoi.

22' - Terracciano fin qui molto attento nelle uscite anche fuori area, ha già fermato un paio di potenziali azioni offensive del Venezia.

20' - Sta salendo la pressione della Fiorentina. Vlahovic viene murato al limite dell'area.

16'- Prova ad accendersi Vlahovic che si libera di un paio di avversari ma poi sbaglia il cross con il destro. Ingabbiato fin qui l'attaccante serbo.

14' - Sottil! Prima grande occasione per la Fiorentina! Cambio gioco di Milenkovic con Sottil che salta secco l'avversario e poi mette in mezzo un tiro cross che passa sulla linea della porta. Poi Odriozola viene steso in area ma per l'arbitro non c'è nulla.

10' - Grande chiusura di Igor che ferma Busio potenzialmente lanciato verso la porta. Il copione del match è chiaro: la Fiorentina attacca, il Venezia aspetta il momento per attaccare in contropiede.

8' - Gioco fermo per un pestone subito da Biraghi che resta a terra sofferente. Per l'arbitro però non c'era fallo.

6' - Ritmi alti ma squadre molto chiuse in questo inizio. La Fiorentina è riversata nella metà campo avversario ma non riesce a trovare spazio e spesso deve ripartire dai centrali difensivi.

1' - Sottil sbaglia un cambio gioco ma Igor è attento in difesa: Fiorentina che ha alzato il pressing da subito.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Venezia, in divisa nera. Completo bianco invece per la Fiorentina.

Una partita che mette in palio tre punti importantissimi al Penzo di Venezia questa sera: gli uomini di Zanetti vogliono mettere nello zaino punti per la zona salvezza, la Fiorentina invece vede il quarto posto e può sognare. Una trasferta che arriva dopo due settimane turbolente soprattutto per Vlahovic, protagonista con il suo no al rinnovo e con le dichiarazioni di Commisso che hanno sancito lo strappo. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu; Johnsen, Henry.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Callejon, Vlahovic, Sottil.