Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli scenderà in campo al Viola Park alle ore 10:00 per iniziare la preparazione vera e propria alla sfida di campionato contro il Napoli, in programma sabato alle 18:00. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono Mandragora, Dodo, Piccoli e Kean: i quattro stanno cercando di recuperare dai rispettivi infortuni.