VALENTINI, Prosegue la 'reclusione': l'approfondimento

Uno dei pezzi più letti su Firenzeviola.it nella giornata appena conclusa riguarda il focus su come Nicolas Valentini stia lavorando in queste settimane in attesa di poter diventare a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Il difensore classe 2001 argentino è fuori dai piani del Boca Juniors per sua scelta da tempo dopo aver rifiutato le proposte per il rinnovo e in questo momento sta lavorando silenziando tutto, anche i propri social: una "reclusione" in attesa di poter finalmente essere liberato il prossimo dicembre.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO