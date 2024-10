¿QUIEN LO VIO? VALENTINI CONTINUA LA 'RECLUSIONE' AL BOCA

"¿Quien Lo Vio?". Anche se difficilmente nell'altro emisfero rispetto al nostro ci sarà una Federica Sciarelli disposta a occuparsi della questione, Nicolas Valentini potrebbe essere il perfetto protagonista per una riedizione del programma in salsa argentina. Di lui sappiamo pochissime cose: la prima è che arriverà in Italia tra fine dicembre e l'inizio del 2025, per mettersi a disposizione dei viola dall'inizio del girone di ritorno. Sappiamo poi che col Boca Juniors il difensore classe 2001 ha in piedi una guerra fredda che lo ha portato ad essere allontanato dalla prima squadra dallo scorso aprile. E poco altro: quindi, nonostante in tanti tifosi viola vedano nell'avvento del centrale argentino - per citare Star Wars - 'Una nuova speranza', su come arriverà ci sono ancora molti dubbi.

Perché, come detto, Valentini è fuori dall'universo Boca da tempo: si allena alla Casa Amarilla, ma lontano dalla prima squadra e non mette piede in campo dallo scorso 10 aprile (90' da titolare in Copa Sudamericana contro lo Sportivo Trinidense). Da lì in poi lo strappo con la società, rappresentata dalla leggenda vivente xeneizes, Juan Roman Riquelme, non è stato più ricucibile. Tanto che in estate, il club di Buenos Aires ha deciso di passare alle maniere forti e, dopo averlo messo di fatto fuori rosa dalla primavera scorsa, si è messo di traverso tra lui e la Fiorentina, impedendo un trasferimento in Italia prima della scadenza del suo contratto. Il nodo gordiano rimane quello, un contratto che termina nel dicembre 2025 e che non è mai stato vicino a essere rinnovato. Questo cortocircuito contrattuale, unito al pugno di ferro di Riquelme, ha portato un triplo danno: al calciatore, che in estate ha saltato sia la Copa America con la Seleccion sia il torneo olimpico con la sub23; alla Fiorentina, con Pradè che non ha mai voluto cedere ai ricatti xeneizes - il Boca voleva cinque milioni per liberare Valentini prima della scadenza del contratto, in pratica più di un milione per ogni mese che mancava a dicembre 2025-; e per lo stesso Boca, che si è privato di una colonna degli ultimi anni. Una decisione che, a causa anche dei risultati negativi della squadra allenata da Mariano Herron - per ultimo il superclasico perso alla Bombonera contro il River Plate - ha suscitato polemiche e lamentele della tifoseria, che negli ultimi giorni è tornata ad invocare il nome di Valentini.

Il calciatore, nel frattempo, è sparito anche dai social, dove non posta niente da mesi, in attesa di scontare gli ultimi mesi di 'reclusione'. Valentini morde il freno e conta i giorni che mancano al suo rientro in campo. Una porticina si era riaperta lo scorso mese, quando il Talleres de Cordoba lo aveva cercato per sostituire l'infortunato Matias Catalan. La risposta del Boca, ormai piccato sulla faccenda, è stata chiara: Nada.