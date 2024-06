UNDER 17, Un'altra finale nel segno di Capparella

Fonte: Lu.Magis.

© foto di Federico De Luca

Un'altra finale per Marco Capparella alla guida dell'Under 17. Come un anno fa, quando però era sulla panchina dell'Under16, l'ex giocatore del Napoli dal 2020 allenatore del settore giovanile della Fiorentina ha infatti portato la sua squadra alle finali nazionali. Quest'anno tra l'altro è l'unica squadra del settore giovanile viola ad aver tagliato il traguardo, imbattuta fin qui e capace di sfruttare al meglio il fattore campo visto che al Viola Park ha sempre vinto. Ora la Fiorentina aspetta solo di conoscere l'avversaria tra Empoli e Inter (2-2 l'andata, giovedì la gara di ritorno in Toscana).

Questo il programma delle finali visibili anche su DAZN

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Semifinale 1 U17 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 17 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

Semifinale 2 U17 Serie A e B | Stadio Del Conero di Ancona, ore 20.30 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

VENERDÌ 21 GIUGNO

Finale Under 17 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 19 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)